Üye Girişi
Haberler

Kolonya içip kendini kaybetti! Bıçakla kolunu kesmeye başladı

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'da H.Ş. isimli şahıs, elinde bıçakla kendini kesmeye çalıştı. İntihara kalkışan H.Ş., bir yandan kolonya içerek bir yandan kendini kesmeye çalışarak çevredeki vatandaşları panikletti. Polis ekiplerinin uzun uğraşları sonucunda ikna edilen H.Ş., polislere sarılarak teşekkür etti.

Bursa'da eline aldığı bıçakla kendini kesen ve zaman zaman kolonya içen şahıs, polisin uzun uğraşları sonucu ikna edildi. Polis ekiplerine sarılarak teşekkür eden adam, sağlık ekiplerinin tedavi talebini kabul etmedi.

Bursa'da Bıçakla Kendini Kesmeye Çalışan Şahıs İkna Edildi

Olay, Doğanbey Mahallesi Haşim İşçan Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, H.Ş. isimli şahıs, eline aldığı kolonya ve bıçak ile "kendimi keseceğim" diye bağırmaya başladı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri, H.Ş.'nin elindeki bıçağı bırakması için yoğun bir çaba sarf etti. Kolonya içen şahsı, polis ikna ederek elindeki bıçağı bıraktırdı. Şahıs, kendisini ikna eden polislere sarılarak teşekkür etti. Kendini kestiği için kolundan yaralanan H.Ş., sağlık ekiplerinin tedavi talebini reddetti. Polis, H.Ş.'yi polis merkezine götürdü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Güvenlik Olaylar 3-sayfa Sağlık bursa

Sokak röportajında çalışma saatlerinin düşürülmesi soruldu

Sokak röportajında çalışma saatlerinin düşürülmesi soruldu

 Operatörlerin fahiş zamlarına tepkiler çığ gibi! Erdoğan'ın devreye gireceği konuşuluyor

Operatörlerin fahiş zamlarına tepkiler çığ gibi! Tüm gözler Erdoğan'da

 Narin'le ilgili kahreden gerçek! Dişleri döküldüğü için otopside örnek alınamamış

Otopside tespit edilen detay Türkiye'yi ayağa kaldıracak
Bilmeden katilin adını mı verdi? Yenge Hediye Güran'ın ifadesinde gözden kaçan detay

Yenge, farkında olmadan Narin'in katilinin adını mı verdi?
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Doğuş kimdir? Aramızda Kalmasın konuğu Doğuş kaç yaşında, nereli? Doğuş biyografisi! Hediye Güran Narin'in neyi oluyor? Hediye Güran, Narin cinayeti ile ilgili ne dedi? İstanbul su kesintisi sorgulama! 17 Eylül İSKİ su kesintisi olan ilçeler hangisi? Rüyada ağlamak ne anlama gelir? Rüyada kendisinin ağladığını görmek ne anlama gelir? Gülseren Ceylan kimdir, kaç yaşında? Mehmet Ali Erbil'in sevgilisi Gülseren Ceylan ne dedi? Müge Anlı, Hatice Musaoğlu öldürüldü mü, olayı ne? Hatice Musaoğlu nerede, ne zaman kayboldu? UEFA Şampiyonlar Ligi bugün hangi maçlar var? 17 Eylül Şampiyonlar ligi maçları! Müge Anlı canlı yayın bilgileri: Müge Anlı, Hatice Musaoğlu'na ne oldu, öldürüldü mü? Müge Anlı canlı izleme linki! Bir Gece Masalı 3. Bölüm ATV canlı izle! Bir Gece Masalı son bölümde neler oldu? ATV CANLI YAYIN İZLE 17 EYLÜL | Müge Anlı, Hatice Musaoğlu öldürüldü mü? Müge Anlı canlı yayın nasıl izlenir? Resmi Gazete bugün (17 Eylül) kararları neler? Resmi Gazete atama kararları 2024!
title