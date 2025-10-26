Haberler

Bursa'da Bekçi Kulübesinde 65 Yaşındaki Adamın Cansız Bedeni Bulundu

Mustafakemalpaşa'daki inşaat alanında bekçilik yapan Sebahattin Efe, kulübesinde ölü bulundu. Polis ve sağlık ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde inşaat alanında bekçilik yapan 65 yaşındaki şahıs, bekçi kulübesinde ölü bulundu.

Olay, Atariye Mahallesi'ndeki Engelsiz Yaşam Merkezi'nin yanında yapımı devam eden inşaat alanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, şantiyede çalışan işçiler bir süredir kendisinden haber alamadıkları bekçi Sebahattin Efe'nin (65) bulunduğu kulübeye gitti. Efe'yi hareketsiz halde bulan işçiler, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Efe'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Efe'nin cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Mustafakemalpaşa Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
