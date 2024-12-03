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Bursa'da Bebek Kaynar Su ile Yanık Yaralandı

Bursa'da Bebek Kaynar Su ile Yanık Yaralandı
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde, çaydanlıktaki kaynar su 1.5 yaşındaki Yusuf G.'nin üzerine döküldü. Çocuk, 2. derece yanıklarla hastaneye kaldırıldı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde üzerine çaydanlıktaki kaynar su dökülen 1.5 yaşındaki bebek yaralandı.

Olay, saat 14.30 Yeni Mahalle Lavanta Sokakta bulunan bir evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, masaya bırakılan çaydanlıktaki kaynar su 1.5 yaşındaki Yusuf G.'nin üzerine döküldü. Yüzü ve vücudunun çeşitli yerlerinde 2. derece yanıklar oluşan çocuk ailesi tarafından özel araçla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Çocuk ilk tedavinin ardından Hastanenin yanık ünitesine yatırıldı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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