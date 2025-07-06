Bursa'da asker eğlencesinde silahlı kavga çıktı

Bursa'da asker eğlencesinde silahlı kavga çıktı
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Bursa'nın Osmangazi ilçesinde gerçekleşen asker eğlencesinde çıkan kavgada silahlar çekildi. Olayda yaralananlar hastaneye kaldırılırken, polis inceleme başlattı.

Bursa'da asker eğlencesi yapan kalabalık gurup arasında kavga çıktı. Kavganın büyümesiyle ortalık savaş alanına döndü.

Bursa'da Osmangazi ilçesi Yenikent Mahallesi'nde bir asker eğlencesi için toplanan kalabalık grup arasında kavga çıktı. Kısa sürede kavganın büyümesiyle silahlarla ateş edildi.

ASKER EĞLENCESİNDE SİLAHLAR ÇEKİLDİ

Çıkan silahlı kavgada yaralananlar oldu. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar hastaneye kaldırılırken polis ekipleri olay ile ilgili tahkikat başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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