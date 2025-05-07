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Bursa'da Arıza Yapan Araç Trafiği Altüst Etti

Bursa'da Arıza Yapan Araç Trafiği Altüst Etti
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Bursa'nın Osmangazi ilçesinde motor arızası yapan bir araç, yola yayılan dumanlarla birlikte trafiği olumsuz etkiledi. Olay yerine intikal eden itfaiye ve polis ekipleri duruma müdahale ederek trafik akışını normale döndürdü.

Arıza yapan araç trafiği dumana kattı

BURSA - Bursa'nın Osmangazi ilçesinde motor kısmından arıza yapan bir araç, dumanlar saçarak trafikte panik oluşturdu.

Olay, sabah saatlerinde yoğun trafik akışı sırasında meydana geldi. Aracın motor kısmından yükselen yoğun dumanlar nedeniyle sürücüler büyük endişe yaşarken, olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede müdahale edilen araç, yol kenarına çekilerek trafik normale döndürüldü. Olayda yaralanan olmazken, kısa süreli trafik yoğunluğu yaşandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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