Bursa'da Apartman Yangını: 3 Kişi Hayatını Kaybetti

Bursa'da bir apartmanın 3'üncü katında çıkan yangında alevlerin arasında kalan 1'i çocuk 3 kişinin cenazesi, Bursa Adli Tıp Kurumu Morgu'na geldi. Cenazeleri almak için gelen vefat eden Berguzer Kaplan'ın oğlu Mikail Kaplan, olanları gözyaşları içerisinde anlattı. Kaplan, "Kardeşim yardım etmek istemiş ama herkese yetişememiş. Annem balkona çıkıp çaresizce yardım beklemiş, küçük yeğenimi ise annem balkondan verememiş" dedi.

Yangın, Bursa'nın Karacabey ilçesi Saadet Mahallesi Atılgan Sokak'ta bulunan Emek Apartmanı'nın 3'üncü katında meydana geldi. Henüz belirlenemeyen sebeple çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Alevler tüm daireyi sararken, komşuların ihbarı üzerine adrese çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Diğer katlara da sıçrayan yangın, ekiplerin müdahalesi sonucu kontrol altına alındı. Evde inceleme yapan itfaiye ekipleri dairede yaşayan Berguzer Kaplan (81), Hasan Emir Efe Çorapçı (2) ve Müyesser Ar'ın (88) yanmış halde buldu.

Çıkan yangında hayatını kaybeden Berguzer Kaplan, Hasan Emir Efe Çorapçı ve Müyesser Ar'ın cansız bedeni yapılan incelemelerin ardından Bursa Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırılırken, morga gelen yakınları ise kapıda cenazeleri almak için gözyaşları içinde olanları anlattı.

"Annem balkonda çaresizce beklemiş ama kurtulamamış"

Cenazeleri almak için Bursa Adli Tıp Kurumu Morgu'na gelen Berguzer Kaplan'ın oğlu Mikail Kaplan (58), "Tavanların strafor olması sebebiyle damlayan plastikler annemin üzerine damlaması sonucu saçları tutuşuyor. Kız kardeşim o esnada mutfaktaymış. Havluyu ıslatıp, yangına müdahale etmek için yanlarına gidiyor. Annem balkona çıkıp çaresizce yardım beklemiş fakat kurtulamamış. Küçük yeğenimi ise balkondan annem verememiş. Yeğenimde onlarla beraber vefat etmiş. Biz gittiğimizde her şey bitmişti. Kız kardeşim sadece evde 2 kişiyi kurtarabilmiş. Diğerlerinin hepsi yandı" dedi. - BURSA