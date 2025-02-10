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Polislerin sabrı sınandı! Alkollü sürücüden "yok artık" dedirtecek yöntem

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Bursa'da alkol uygulaması yapan ekiplerin sabrı bir kez daha sınandı. Ayakta durmaya mecali olmayan sürücü, 6 kere ağzını çalkalamasına rağmen 1.48 promil alkollü çıktı. Emniyete götürülürken alkollü sürücünün sıkıştığını belirten arkadaşları polisten daha geniş araç istedi. İlginç anlar saniye saniye kameraya yansıdı.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri kentin farklı noktalarına uygulama noktaları kurarak alkollü sürücülerin önüne geçmeye devam ediyor. Son olarak merkez Osmangazi ilçesi Bursalı Tahir Caddesi üzerinde alkol uygulaması yapan ekipler, şüphelendikleri aracı durdurdu.

AĞZINI 6 KERE ÇALKALADI AMA İŞE YARAMADI

Aracın kontrolleri yapıldığı sırada sürücü alkolmetreyi üflemek istemedi. Su ile ağzını 6 kez çalkalayan ve ayakta durmaya mecali olmayan sürücü, yapılan kontroller sonrası 1.48 promil alkollü çıktı. Alkollü sürücünün alkollü arkadaşları ise trafik ekiplerine işini yaptırmamak için 40 takla attı. Polis memurunun "İşimi yapmama engel oluyorsun" demesine alınan alkollü sürücünün arkadaşı, "Ben mi engelledim, biz sizi seviyoruz. Ağlayacağım valla şimdi" diye konuştu.

Ekiplerin sabrı sınandı! Alkollü sürücüden 'yok artık' dedirtecek yöntem

DAHA GENİŞ ARAÇ TALEBİ

Alkollü sürücü ifadesi alınmak üzere karakola götürülürken, arkadaşı ise olay yerinde bulunan basın mensubuna, "Trafikte yakalananları mahkumlar gibi sıkışık sıkışık götürmeyin. Daha geniş arabalar olsun. İnsanlar rahat binsin arabaya. Kendini mahkum gibi hissetmesin. Psikolojik korku yaşıyor insanlar ister istemez" dedi. Gazetecinin 'Arkadaşın mahkum gibi mi gitti' sorusuna ise, "Öyle gitti valla, bende üzüldüm" diye cevap verdi. -

Ekiplerin sabrı sınandı! Alkollü sürücüden 'yok artık' dedirtecek yöntem

Polislerin sabrı sınandı! Alkollü sürücüden
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıGerçekacıdır:

Atatürk te Rakı içiyordu. bırakın adamı ... Trafik kazası yaparsa talih böyleymiş bilim ilim sarhoşlara dokunmayın diyor. çağdaşlık bunu gerektirir Laik Türkiye de alkol içenlere düşmansınız siz. tayyibin polisimisiniz?

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Haber YorumlarıAhmet Erdoğan:

devlete para lazim diyen samanci tayfa bunuda savunur şimdi:)

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