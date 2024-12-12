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Alkollü sürücüden polislere küstah tehdit: Haritadan yer beğenin

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Bursa'da ekiplerin durdurduğu otomobilin sürücüsü alkollü çıktı. Alkollü şahıs, aracın bağlanacağını öğrenince çılgına döndü. Polislere mukavemet gösteren şahıs, "Haritadan yer beğenin" diyerek tehditler savurdu.

Bursa'da trafik polisleri bir kez daha sabır sınavından geçti. Ekiplerin şüphelenerek durdurduğu otomobilin sürücüsü alkollü çıktı. Şahıs, aracın bağlanacağını öğrenince çılgına dönerek polislere tehditler savurdu.

Olay, saat 04.30 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi Mudanya Bulvarı üzerinde meydana geldi. Seyir halinde olan trafik ekipleri, önünde seyreden 16 Y plakalı otomobilden şüphelenerek durdurdu. Alkolmetreyi üfleyen sürücü B.Ç., 0.69 promil alkollü çıktı. Araçta yolcu olarak bulunan alkollü Mustafa E., aracın bağlanmasına sinirlenerek polis ekiplerinin üstüne yürüdü.

Alkollü sürücüden polislere küstah tehdit: Haritadan yer beğenin

"HARİTADAN YER BEĞENİN"

Aracın bağlanmasına sinirlenen Mustafa E., bir anda ekiplerin üzerine yürüyerek küfürler savuşturdu. Trafik polisinin "Ağzına sahip çık" demesi üzerine alkollü Mustafa E., "Çıkmıyorum lan", "Haritadan yer beğenin", "Sizin gideceğiniz yer belli oldu", "Savcı tanıdığım var" diyerek polisleri tehdit etti. Gazetecinin "Kime küfür ediyorsun" sorusuna "Polis memuruna" diye cevap veren Mustafa E., ekiplerce etkisiz hale getirildi.

GÖZALTINA ALINDI

Olay yerine gelen asayiş ekipleri, mukavemet gösteren Mustafa E.'yi gözaltına alarak polis merkezine götürdü. Yaşanan olaydan sonra trafik polisleri Mustafa E.'den şikayetçi olurken, otomobil sürücüsü ve yolcuya çeşitli maddelerden toplamda 38 bin 931 lira para cezası kesildi. Ayrıca, Mustafa E.'nin yapılan üst aramasında bıçak ele geçirildi. Mustafa E.'nin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

Alkollü sürücüden polislere küstah tehdit: Haritadan yer beğenin
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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Yorumlar (1)

Haber Yorumlarıvatandaş:

bu tür olayların önüne geçmek için polislere böyle durumlarda araç sahibinin aracına el koyma yetkisi verip. bulunduğu yerden yaya gönderecek. bundan sonra bu olaylar olmaz

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