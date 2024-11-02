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Önce alkol küpüne sonra rögar çukuruna düştü, arkadaşı fark etmedi bile

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Bursa'da alkol aldıktan sonra yürüyüşe çıkan iki arkadaştan biri, 3 metrelik bir rögar çukuruna düştü. Arkadaşının kaybolduğunu bir süre fark etmeden konuşmaya devam eden diğer kişi, arkadaşının başına gelenleri görünce hemen 112'yi arayarak yardım istedi.

Bursa'da çok fazla alkol aldıktan sonra gezmeye çıkan iki arkadaştan biri, 3 metrelik çukura düştü. Arkadaşının kaybolduğunu anlamadan dakikalarca kendi kendine konuşan kişi, yaşananların farkına varınca 112'yi aradı, olay yerine gelen ekip alkollü şahsı 3 metrelik çukurda bulurken arkadaşı da "1,5 kilo rakı içtim, arkadaşım çukura düştü. Ben onu çok seviyorum." ifadelerini kullandı.

BİRİ HASTANEYE BİRİ KARAKOLA GÖTÜRÜLDÜ

Bursa'da kent merkezinde alkol aldıktan sonra boş arazide gezen iki arkadaştan biri çukura düştü. Bir süre kendi başına yürüdükten sonra arkadaşının yanında olmadığını fark eden alkollü kişi 112'ye ihbarda bulundu. Olay yerine gelen ekipler, konuşma engelli alkollü şahsın 3 metre derinliğindeki rögar çukuruna düştüğünü tespit etti. İtfaiye ekiplerince kurtarılan alkollü şahıs ve arkadaşının ambulanstaki ilginç diyalogları kameraya yansırken iki arkadaştan biri karakola diğeri hastaneye götürüldü.

Önce alkol küpüne sonra rögar çukuruna düştü, arkadaşının farketmesi zaman aldı

AMBULANSTA BİLE BİRBİRLERİNİ BIRAKMADILAR

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Acemler Metro istasyonu karşısı eski otobüs işletmesinin bulunduğu boş alanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İbrahim Sayın arkadaşı Burhan A. ile boş bir arazide rakı içtikten sonra yürümeye başladı. İki arkadaş sohbet ederek yürürken Burhan A., havanın karanlık olması nedeniyle önündeki 3 metrelik çukuru fark edemeyip aşağı düştü. Bir süre ilerledikten sonra arkadaşının yanında olmadığını fark eden Sayın, arkadaşını bir türlü bulamayınca 112 ekiplerini aradı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Polis ekipleri arazide yaptıkları aramada Burhan Ç.'nin çukura düştüğünü tespit etti. İtfaiye ekiplerince çukurdan çıkarılan Burhan Ç. sağlık ekiplerine teslim edildi. Ambulansta dakikalarca birbirini bırakamayan 2 arkadaşın o anları kameraya yansırken tarafları sağlık çalışanları güçlükle ikna etti. Hafif yaralanan Burhan Ç., Çekirge Devlet Hastanesi'ne sevk edilirken arkadaşı, İbrahim Sayın ise ifadesi alınmak üzerine karakola götürüldü.

Önce alkol küpüne sonra rögar çukuruna düştü, arkadaşı farketmedi bile

Önce alkol küpüne sonra rögar çukuruna düştü, arkadaşı fark etmedi bile
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / AHMET BURAK ÖZTÜRK - 3.Sayfa
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