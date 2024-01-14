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Bursa'da akıllı duraklara saldırı görüntüleri ortaya çıktı

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Bursa'nın Yenişehir ilçesinde akıllı duraklara saldırıp tahrip eden şüphelilerin görüntüleri ortaya çıktı. Duraklara yapılan saldırılar nedeniyle Yenişehir Belediye Başkanı Davut Aydın uyarıda bulundu.

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde akıllı duraklara saldırıp tahrip eden şüphelilerin görüntüleri ortaya çıktı.

Yenişehir ilçesinde içerisinde kitap okuma alanı, TV, klima bulunan akıllı duraklara kimliği belirsiz kişilerce birçok kez saldırıda bulunulmuştu. Yenişehir Belediye Başkanı Davut Aydın, sosyal medya hesabından saldırı anının görüntülerini paylaştı. Aydın paylaşımında, "Sevgili çocuklar, ilçemize kazandırdığımız kapalı durakların amacı sizleri, ailenizi ve arkadaşlarınızı kışın soğuktan, yazın sıcaktan koruması için yapılmıştır. Durakları kırmanıza anlam veremiyoruz. Lütfen kırmadan dökmeden kamu malına sahip çıkalım" dedi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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