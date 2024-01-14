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Bursa'da akıllı duraklara saldıran şüphelilerin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı

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Bursa'nın Yenişehir ilçesinde bulunan akıllı duraklar kimliği belirsiz kişilerce defalarca saldırılmıştı. Yenişehir Belediye Başkanı Davut Aydın saldırı anının görüntülerini yayınlayarak 'Durakları kırmanıza anlam veremiyoruz' açıklaması yaptı.

Bursa'da akıllı duraklara saldıran şüphelilerin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı

BURSA - Bursa'nın Yenişehir ilçesinde bulunan akıllı duraklar kimliği belirsiz kişilerce defalarca saldırılmıştı. Yenişehir Belediye Başkanı Davut Aydın saldırı anının görüntülerini yayınlayarak "Durakları kırmanıza anlam veremiyoruz" açıklaması yaptı.

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde içerisinde kitap okuma alanı, tv, klima bulunan akıllı duraklar ilçe halkı tarafından çok takdir ediliyordu. Yenişehir Belediye Başkanı Davut Aydın'ın projesi olan akıllı duraklara kimliği belirsiz kişiler sürekli saldırı yapıyordu. Yenişehir Belediye Başkanı Davut Aydın sosyal medya hesabından o saldırganların güvenlik kamerasını paylaştı.

"Durakları kırmanıza anlam veremiyoruz"

Aydın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Sevgili Çocuklar, ilçemize kazandırdığımız kapalı durakların amacı sizleri, ailenizi ve arkadaşlarınızı kışın soğuktan yazın sıcaktan koruması için yapılmıştır. Durakları kırmanıza anlam veremiyoruz. Lütfen kırmadan dökmeden kamu malına sahip çıkalım" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Davut Aydın Yenişehir Aydın Bursa Saldırı Güvenlik Belediye 3.Sayfa Güncel Haberler

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