Haberler

Bursa'da Aile İçi Şiddet İhbarı, Polisleri Saldırıya Uğrattı

Bursa'da Aile İçi Şiddet İhbarı, Polisleri Saldırıya Uğrattı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde, aile içi şiddet ihbarına giden polis ekipleri, şiddet uygulayan bir kişinin pitbull cinsi köpeğiyle saldırısına uğradı. İki polis yaralandı, şüpheli tutuklandı.

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde aile içi şiddet ihbarına giden polis ekipleri saldırıya uğradı. Çok sayıda suç kaydı bulunan şüpheli, polislerin üzerine pitbull cinsi köpeğini saldı. Köpeğin ve şüphelinin saldırısı sonucu 2 polis yaralandı. Şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, merkez Osmangazi ilçesi İvazpaşa Mahallesi Pınarbaşı Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Halil A.'nın eşi S.A.'ya şiddet uyguladığı ihbarı üzerine adrese polis ekipleri sevk edildi. Eve gelen polisler, kadını ve çocuğunu almak isteyince öfkelenen Halil A., yasaklı ırk pitbull köpeğini ekiplerin üzerine saldı. Köpeğin saldırısı sonucu bir polis bacağından yaralandı. Hayvanın etkisiz hale getirilmesinin ardından Halil A. gözaltına alınmak istendi. Ancak gözaltı sırasında da direnen Halil A., bir polis memurunu kolundan yaraladı. Olayda yaralanan iki polis hastaneye kaldırılırken, şiddet mağduru kadın ve çocuk koruma altına alındı.

Şüpheli Halil A. emniyetteki işlemlerinin ardından "görevli memura mukavemet ve mala zarar verme" suçlarından tutuklanma talebiyle adliyeye sevk edildi. Mahkemece tutuklanan Halil A., cezaevine gönderildi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Katar'dan İsrail'in saldırısına ilk tepki: Arabuluculuk çalışmaları askıya alındı

İsrail'in saldırdığı ülkeden jet tepki geldi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İsrail'den Hamas'a Katar'da suikast! Başkent Doha'da çok sayıda patlama sesi duyuldu

İsrail'den suikast saldırısı! Başkentte patlama sesleri duyuldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.