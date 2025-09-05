Haberler

Bursa'da 9 Yaşındaki Çocuk Balkonundan Düşerek Ağır Yaralandı

Bursa'da 9 Yaşındaki Çocuk Balkonundan Düşerek Ağır Yaralandı
Bursa'nın İnegöl ilçesinde 2. kat balkonundan düşen 9 yaşındaki çocuk ağır yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde 2. katın balkonundan düşen 9 yaşındaki çocuk ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan çocuk yaşam savaşı veriyor.

Olay saat 12.30 sıralarında İnegöl'e bağlı kırsal Hamitabat mahallesinde bir evin 2 katında meydana geldi. Evin balkonuna çıkan Salih Ç.(9) bir anda dengesini kaybederek 2. Kattan beton zemine düştü. Ağır yaralanan küçük çocuğa olay yerine sevk edilen ambulansla alınarak ilk müdahalesi yapıldı. Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırılan yaralı çocuğun sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Jandarma komutanlığı ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
