Bursa'da 8 Ayrı Suçtan Aranan Şüpheli Çalıntı Motorla Yakalandı
Bursa'nın İnegöl ilçesinde, hırsızlık ve kamu malına zarar verme gibi suçlardan aranan 17 yaşındaki yabancı uyruklu M.G., çalıntı motosiklet kullanırken polis tarafından yakalanarak tutuklandı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde 8 ayrı suçtan aranan şüpheli, çalıntı motorla polis ekipleri tarafından yakalandı.

İnegöl Emniyet Müdürlüğü Yunus ekipleri şüphelendikleri motosikletliyi kovalamaca sonucu yakaladılar. Yakalanan şahsın GBT sorgulamasında hırsızlık ve kamu malına zarar verme gibi 8 ayrı suçtan aranması olan ve cezaevi firarisi olduğu tespit edildi. Şüpheli yabancı uyruklu M.G. (17), çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüphelinin kullandığı plakasız motosikletin çalıntı kaydının olduğu ortaya çıktı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
