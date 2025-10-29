Bursa'da 8 Ayrı Suçtan Aranan Şüpheli Çalıntı Motorla Yakalandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde 8 ayrı suçtan aranan şüpheli, çalıntı motorla polis ekipleri tarafından yakalandı.

İnegöl Emniyet Müdürlüğü Yunus ekipleri şüphelendikleri motosikletliyi kovalamaca sonucu yakaladılar. Yakalanan şahsın GBT sorgulamasında hırsızlık ve kamu malına zarar verme gibi 8 ayrı suçtan aranması olan ve cezaevi firarisi olduğu tespit edildi. Şüpheli yabancı uyruklu M.G. (17), çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüphelinin kullandığı plakasız motosikletin çalıntı kaydının olduğu ortaya çıktı. - BURSA