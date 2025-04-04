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Bursa'da 5 Katlı Binanın Zemin Katında Yangın Çıktı

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Bursa'nın Osmangazi ilçesinde bir apartmanın zemin katında çıkan yangın, çok sayıda ekip tarafından kontrol altına alındı. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde 5 katlı binanın zemin katında çıkan yangın panik dolu yaşattı. Yangın, çok sayıda ekibin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Yangın, merkez Osmangazi ilçesi Hamitler Mahallesi 10. Karaca Sokak üzerinde bulunan 5 katlı apartmanı zemin katında çıktı. Çıkış sebebi henüz öğrenilemeyen yangını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Servis Hattı'na bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri güvenlik tedbiri alırken, itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangında, can kaybı bulunmazken apartmanın zemin katında maddi hasar oluştu.

Yangının, çıkış sebebi araştırılıyor. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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