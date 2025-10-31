Haberler

Bursa'da 3 Yaşındaki Çocuğa Kaynar Su Devrildi

Bursa'da 3 Yaşındaki Çocuğa Kaynar Su Devrildi
Güncelleme:
İnegöl ilçesinde üzerine çaydanlık devrilen 3 yaşındaki çocuk hastaneye kaldırıldı. Olay, çocuğun çaydanlığa dokunması sonucu gerçekleşti. Polis soruşturma başlattı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde üzerine çaydanlık devrilen 3 yaşındaki çocuk hastanede tedavi altına alındı.

Olay saat 18.30 sıralarında Huzur Mahallesi Gazi Mustafa Atatürk caddesinde bulanan bir evde meydana geldi. Evin salonunda oyun oynayan 3 yaşındaki Muhammed G., salonda sehpa üzerinde bulunan çaydanlığa dokundu. Çaydanlıktaki kaynar su çocuğun üzerine döküldü. Acı içinde ağlamaya başlayan küçük çocuk haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı. - BURSA

