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Bursa'da 2 Katlı Bina Yangını Kontrol Altına Alındı

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Bursa'nın Osmangazi ilçesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle söndürüldü. Yangında yaralanan olmazken, evde maddi hasar meydana geldi. Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

2 katlı bina alevlere teslim oldu

BURSA - Bursa'da 2 katlı binada çıkan yangın, korku dolu anlar yaşattı. Yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken, yaşanan olayda yaralanan olmadı.

Yangın, merkez Osmangazi ilçesi Çirişhane Mahallesi'nde bulunan 2 katlı binada çıktı. Yangını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Servis Hattı'na bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri ise yangına müdahale etti. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangınca can kaybı yaşanmazken, evde maddi hasar oluştu.

Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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