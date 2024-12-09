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Bursa-Çanakkale Kara Yolu'nda Motosiklet Kazası: 2 Yaralı

Bursa-Çanakkale Kara Yolu'nda Motosiklet Kazası: 2 Yaralı
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Bursa'nın Karacabey ilçesinde, bir otomobilin motosiklete çarpması sonucu 2 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Bursa- Çanakkale kara yolu üzerinde otomobilin çarptığı motosikletteki 2 kişi savrularak yaralandı.

Kaza, Karacabey ilçesi Karasu Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Şadan P.'nin idaresindeki 16 BNG 057 plakalı otomobil, Karacabey'den Bandırma'ya seyreden Taner F.'nin (45) kullandığı 34 KCB 541 plakalı motosiklete arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle motosikletten yola savrulan sürücü Taner F. ile arkasında oturan İryna F. (33) yaralandı. Gelen sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri sonrası ambulansla Karacabey Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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