Burdur-Yeşilova Karayolunda Korkunç Kaza: 2 Ölü

Burdur- Yeşilova karayolunda tırı sollamaya kalkan otomobil ile karşı şeritten gelen otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada ölü sayısı 2'ye yükseldi.

Kaza, saat 17.58'de Burdur'un Yeşilova ilçesine bağlı Yarışlı ile merkeze bağlı Düğer köyü arasında Burdur-Yeşilova karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Yeşilova ilçesinden merkez istikametine seyir halinde olan Abdurrahman B. (29) idaresindeki 20 AGT 651 plakalı Volkswagen marka otomobil, önünde bulunan tırı sollamak istediği esnada karşı şeritten gelen Adem Burgaz (49) idaresindeki 09 NM 166 plakalı Hyundai marka otomobille kafa kafaya çarpıştı. Kazada Volkswagen marka otomobilin sürücüsü Abdurrahman B. ve aynı araçta bulunan Rabia Ö.A. (18), Mert S.K. (30), Günay K. (23) ile diğer otomobilin sürücüsü Adem Turgut ve araçtaki Hasan Turgut (61), Ayşe T. (52), Bilal T. (27), Alper T. (25), Atilla T. (27) araçta sıkışarak yaralandı. Kazayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerince sıkıştıkları yerden çıkarılan yaralılardan Adem Burgaz olay yerinde hayatını kaybederken, diğer yaralılar ambulansla Burdur Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede durumu ağır olan Hasan Turgut da doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Durumu ağır olan diğer yaralılardan Günay K. ve Rabia Ö. ise Burdur Devlet Hastanesi'ndeki müdahalesinin ardından Isparta Şehir Hastanesine sevk edildi.

Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı

Bölgede bulunan güvenlik kamerası tarafından kaza anı anbean kaydedildi. Görüntülerde 20 AGT 651 plakalı otomobilin önündeki tırı sollamak için yolun karşı şeridine geçtiği, o esnada karşıdan gelen 09 NM 166 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştığı görülüyor. - BURDUR