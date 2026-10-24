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Burdur'un Yeşilova ilçesinde tüfekli kavgada 1'i ağır 3 kişi yaralandı

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Burdur'un Yeşilova ilçesinde tüfekli kavgada 1'i ağır 3 kişi yaralandı Haber Videosunu İzle
Burdur'un Yeşilova ilçesinde tüfekli kavgada 1'i ağır 3 kişi yaralandı
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Burdur'un Yeşilova ilçesine bağlı Çardak köyünde iki kişi arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü; bir kişi tüfekle diğerinin babasına ateş etti. Saçmaların isabet ettiği baba ağır olmak üzere 3 kişi yaralandı, yaralılar Burdur Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Burdur'un Yeşilova ilçesine bağlı Çardak köyünde çıkan silahlı kavgada 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

Olay, saat 14.00 sıralarında Yeşilova ilçesine bağlı Çardak köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, N.B. ile V.A. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine iki şahıs birbirini darbetti. Daha sonrasında ise N.B., yanında getirdiği tüfekle V.A.'nin babası M.A.'ya ateş etti. Tüfekten çıkan saçmaların isabet ettiği M.A. ağır olmak üzere toplam 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Burdur Devlet Hastanesine kaldırıldı. Ağır yaralı M.A., Burdur Devlet Hastanesi'nde yapılan ilk tedavisinin ardından ileri tetkik ve tedavi için Antalya'ya sevk edildi.

Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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