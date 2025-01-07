Üye Girişi
Haberler
En düşük SSK ve Bağ-Kur emekli aylığı 14 bin 469 liraya yükseltildi

En düşük emekli maaşına zam! Rakamı Bakan Işıkhan duyurdu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 13 Ocak'ta vatandaşın hayatına dokunacak müjdeler verecek

Gözler bu tarihe çevrildi! Erdoğan, önemli müjdeler verecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mesrur Barzani'yi kabul etti

Kritik isim Beştepe'de
DEM Parti İmralı heyeti CHP ile görüştü, geçen süre dikkat çekti

DEM Parti-CHP görüşmesinin süresi dikkat çekti

Burdur Öğretmenevi Bahçesinde İnsan Kemikleri Bulundu

Burdur Öğretmenevi Bahçesinde İnsan Kemikleri Bulundu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Burdur Öğretmenevi bahçesinde yapılan kazı çalışmalarında insan kemikleri ortaya çıktı. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi antropoloji akademisyenleri incelemelere başladı ve bölgenin eski bir mezarlık olabileceği iddiaları araştırılıyor.

Burdur Öğretmenevi bahçesinde yapılan kazı çalışmaları sırasında ortaya çıkan insan kemiklerine yönelik saha çalışmaları tamamlandı. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ) Antropoloji Bölümü akademisyenleri, çukurdan çıkarılan iskeletleri laboratuvara götürerek detaylı incelemelere başladı. Bölgenin eski bir mezarlık olabileceği iddiaları ise araştırılıyor.

Burdur merkez Bahçelievler Mahallesi'nde faaliyet gösteren Burdur Öğretmenevi bahçesinde peyzaj düzenlemesi yapılırken kanalizasyon için kanal açan işçiler insan kemikleri ile karşılaştı. Birden fazla kemiğin çıkması üzerine polis ekiplerine bildirildi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri bölgede geniş güvenlik önlemleri alırken olay yeri inceleme ekipleri alanda çalışma başlattı. Çalışmalar sonrasında bölgenin eski bir mezarlık olabileceği şüphesi üzerinde duran ekipler durumu Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Antropoloji Bölümü akademisyenlerine bildirdi. Bölgeye gelen akademisyenler bölgede inceleme yapmak için sahayı devraldı. Dün gerçekleştirilen saha çalışmalarında yaklaşık 6-7 bireye ait kemikleri çıkaran akademisyenler bunları incelemek üzere MAKÜ Antropoloji Laboratuvarına götürdü.

Saha çalışmaları tamamlandı

Dün yapılan saha çalışmalarında ortaya çıkan kemikleri alan akademisyenler artık çalışmalarına laboratuvarlarda devam edecek. Şimdilik yalnızca açılan çukurdaki iskeletleri toplayan akademisyenler bir hafta sonra yapılacak laboratuvar çalışmalarının ardından çıkacak raporları gerekli birimlere iletecek. Bundan sonraki süreç de o zaman belli olacak. Açılan çukur ise müze yetkililerinin onayıyla yarın kapatılacak ve akademisyenler kapatıldıktan sonra alanı tekrar gözden geçirerek toprak yığınlarının arasında kalan başka bir iskelete ait kemiklerin olup olmadığını inceleyecek. - BURDUR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

Trump'ın Grönland ısrarına Danimarka'dan tarihi cevap
img

Aysun Kayacı sosyal medyanın gündeminde
img

Bahçeli'den DEM Partili ismin "Her yer Gazze olur" tehdidine yanıt
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Altan Tan'dan Hatimoğulları'nın 'Gazze' tehdidine sert tepki: Allah Kürtlere acısın

Kürt siyasetinin ağır topundan "Gazze" tehdidine çok sert tepki
Acil serviste kadın hastaların uygunsuz fotoğraflarını çeken personel açığa alındı

Devlet hastanesi acil servisinde mide bulandıran olay
Cemal Enginyurt'un maaşını duyan sunucu şaştı kaldı: Gerçek mi?

Cemal Enginyurt'un maaşını duyan sunucu şaştı kaldı
Uzun yol şoförünün yasak aşk vahşeti! 6 çocuğunun annesini gözünü kırpmadan öldürdü

Uzun yol şoförünün yasak aşk vahşeti
Türkiye'yi terk eden Aysun Kayacı yeniden sosyal medyanın gündeminde

Aysun Kayacı sosyal medyanın gündeminde
Reha Muhtar vasiyetini açıkladı: Deniz Uğur cenazeme gelmesin

Reha Muhtar vasiyetini açıkladı: O isim cenazeme gelmesin

Son Dakika Haberleri

Eren Elmalı Galatasaray'a mı geliyor? 13 Ocak'ta ne olacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan 13 Ocak'ta ne açıklayacak? EMEKLİ MAAŞI HESAPLAMA | Emekliler 2025 yılında ne kadar zam aldı? Zamlı emekli maaşları ne zaman yatacak? EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI BELLİ OLDU! 2025 SSK ve BAĞ-KUR emekli aylığı ne kadar, kaç TL oldu? EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI! En düşük emekli maaşı ne kadar oldu? Emekliler ne kadar zam aldı? A SPOR CANLI İZLE || MKE Ankaragücü - İskenderunspor maçı canlı izleme linki! Kızılcık Şerbeti 83. Bölüm fragmanı izle! Büyü nasıl bozulur? Üzerimde büyü olduğunu nasıl anlarım? Büyü bozmada hangi dualar okunur? Bu akşam Bahar var mı? Bahar yeni bölüm neden yok? 7 Ocak Show TV yayın akışı! Kerimcan Durmaz neden gözaltına alındı? Kıdem tazminatı tavanı ne kadar oldu 2025?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.