Burdur'da Yolcu Otobüsü Kaza Yaptı: 6 Yaralı

Burdur'da Yolcu Otobüsü Kaza Yaptı: 6 Yaralı
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Bucak ilçesinde Antalya yolunda kontrolden çıkan yolcu otobüsü refüje çıkarak aydınlatma direğine çarptı. Kazada 6 kişi yaralandı.

Burdur'un Bucak ilçesi Antalya yolunda kontrolden çıkan yolcu otobüsünün refüje çıkarak aydınlatma direğine çarptığı kazada 6 kişi yaralandı.

Kaza, Bucak ilçesi Burdur-Antalya karayolunda saat 08.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Burdur istikametinden Antalya yönüne seyir halinde olan Cenk Ö. (51) idaresindeki 06 GA 1632 plakalı ve içinde 46 yolcu bulunan otobüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak refüje çıkıp, aydınlatma direğine çarptı. Kazada sürücü Cenk Ö. ve yolcular Reha G.E. (24), Baki K. (22), Fazilet H.D. (29), Fatma M. (24), M.E.M. (3) yaralandı. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar, ambulanslarla Bucak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenilirken kazaya karışan otobüs, çekici yardımıyla otoparka çekildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - BURDUR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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