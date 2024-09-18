Burdur'da Trafik Kazası: 4 Yaralı

Burdur'un Çeltikçi ilçesi Burdur- Antalya karayolunda iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2'si ağır 4 kişi yaralandı.

Kaza, saat 15.00 sıralarında Burdur'un Çeltikçi ilçesi Burdur-Antalya karayolu Kuzköy kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Çeltikçi ilçesinden Burdur istikametine seyir halinde olan Şükrü A. (24) idaresindeki 15 ET 551 plakalı Toyota marka otomobil, Kuzköy kavşağına geldiğinde Osman Y. (81) idaresindeki 07 EVG 11 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazada Osman Y. ve eşi Şadiye Y. (79), diğer otomobil sürücü Şükrü A. ve Ayşenur D. (21) yaralandı. Kazayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yaptığı ihbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulans ile Bucak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatılırken, yaralılardan Osman Y. ve Şadiye Y.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. - BURDUR