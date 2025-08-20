Burdur'da Sondaj Çalışması Tartışması Kanlı Bitti

Burdur'un Bucak ilçesinde sondaj çalışması gürültüsü nedeniyle çıkan kavgada 2 kişi kesici alet ile yaralandı.

Olay, saat 10.00 sıralarında Burdur'un Bucak ilçesi Sazak mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bölgede sondaj çalışması yapan Mustafa Y. ile sondaj yapılan yerin yakınında ikamet eden Süleyman S. arasında gürültü nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle Mustafa Y. ve Süleyman S. birbirlerini kesici aletle yaraladı. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılardan birini ambulans ile Bucak Devlet Hastanesi'ne kaldırırken diğer yaralının kendi imkanlarıyla hastaneye gittiği öğrenildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - BURDUR