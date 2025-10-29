Haberler

Burdur'da Plakasız Motosiklet ile Otomobil Çarpıştı: 1 Ölü, 2 Yaralı

Burdur'un Gölhisar ilçesinde plakasız motosiklet ile otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Kaza sonrası yol trafiğe kapatıldı.

Kaza, Burdur'un Gölhisar ilçesi Gölhisar-Fethiye Karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 56 yaşındaki Halil Yılmaz idaresindeki plakasız motosiklet ile 15 AB 287 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle otomobil yoldan çıkarak tarlaya savrulurken, motosiklet sürücüsü Halil Yılmaz yola fırlayıp sürüklendi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde motosiklet sürücüsü Halil Yılmaz'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Otomobilde bulunan 2 yaralı ise ambulansla Gölhisar Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaza nedeniyle Gölhisar-Fethiye karayolu bir süre trafiğe kapatıldı. Ekiplerin temizlik çalışmasını tamamlamasının ardından yol kontrollü şekilde yeniden ulaşıma açıldı. - BURDUR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
