Burdur'da Pazar Yerinde Kavga: Yabancı Uyruklu Genç Darp Edildi

Burdur'un Gölhisar ilçesinde, Pazar yerinde henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan kavgada 3 kişi, araya aldıkları genci tekme tokat dövdü. Kanlar içinde kalan genci vatandaşlar kurtardı. Gözaltına alınan grup, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay, geçtiğimiz cumartesi günü saat 19.00 sıralarında Burdur'un Gölhisar ilçesi Pazar Mahallesi Pazar yerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre yabancı uyruklu Turki E. (28) ile Hüseyin D. (52), Melih D. (24) ve Ayaz A. (25) arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle Hüseyin D., Melih D. ve Ayaz A. aralarına aldıkları Turki E.'yi tekme ve yumruklarla darbetti. Darp sonucu yüzü kanlar içinde kalan Turki E.'yi öfkeli grubun elinden çevredeki vatandaşlar kurtardı. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı genç, ambulans ile Gölhisar Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken Hüseyin D., Melih D. ve Ayaz A. polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Olay anı ise cep telefonu kamerası tarafından anbean kaydedildi. - BURDUR