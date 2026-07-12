Burdur'da otomobil şarampole devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

Burdur'da otomobilin şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 21 yaşındaki sürücü hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Kaza, saat 16.00 sıralarında merkeze bağlı Akyayla köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Miraç Emre Aybattı (21) idaresindeki 15 AT 822 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazada sürücü Miraç Emre Aybattı hayatını kaybederken, araçta yolcu olarak bulunan M.K. yaralandı. Kazayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı M.K., sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Burdur Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Hayatını kaybeden Aybattı'nın cenazesi, olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere Burdur Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. - BURDUR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı