Burdur'da Otomobil-Kamyonet Çarpışması: 3 Ölü, 2 Yaralı

Burdur'da kontrolden çıkan otomobil, refüjü aşıp karşı şeride geçerek, bir kamyonla çarpıştı. Ters dönen otomobildeki 3 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi yaralandı. Kazada hayatını kaybeden Mudanya İlçe Jandarma Komutanlığı Trafik Timi Komutanı Başçavuş Murat Aydın'ın oğlu sürücü Metehan Aydın İnegöl'de defnedildi.

Kaza, Burdur-Fethiye karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Burdur istikametinden Fethiye istikametine giden ve sürücüsü henüz belirlenemeyen 32 E 2805 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu refüjü aşarak karşı şeride geçti. Otomobil, bu sırada karşı yönden gelen 15 AC 644 plakalı kamyonetle kafa kafaya çarpışarak ters döndü. Kazada ilk belirlemelere göre otomobilde bulunan 3 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi de yaralandı. Yaralılar olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla Burdur Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

İnegöl'de defnedildi

Kazada hayatını kaybeden Mudanya İlçe Jandarma Komutanlığı Trafik Timi Komutanı Başçavuş Murat Aydın'ın oğlu sürücü Metehan Aydın'ın cenazesi Bursa İnegöl'e gönderildi. Gencin cenazesi İnegöl Yeni Mahalle Camii'nde ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından kent mezarlığında toprağa verildi.

Cenazeye İnegöl Kaymakamı Eren Arslan, Bursa Jandarma Komutanı Tümgeneral Tekin Aktemur da katıldı. - BURSA