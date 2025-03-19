Burdur'da Ölüm Olayında Muhtara Görevden Uzaklaştırma

Burdur'da traktörden düşerek hayatını kaybettiği iddia edilen adam için motosiklet kazası süsü verildiği iddialarının ardından olayda adı geçen ve adli kontrolle serbest bırakılan muhtar, İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırıldı.

Olay, 3 Şubat 2025 Pazartesi günü saat 11.37 sıralarında Gölhisar ilçesi Karapınar köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 20 D 4728 plakalı motosikletle kaza yaptığı bildirilen Bahri Sirel (29), ağır yaralı olarak Gölhisar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Cenazesi bir gün sonra Karapınar köyünde defnedildi.

Jandarmanın şüphesi olayı aydınlattı

Jandarma ekiplerinin motosiklette kazaya dair bir iz bulunmaması üzerine köye giden Jandarma istihbarat ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonucunda, Sirel'in aslında Karapınar köyünde bir bağ evinin yıkım işinde çalıştığı ve traktörle enkaz taşıdığı sırada düştüğü belirlendi.

Olay günü traktörü kullanan Hüseyin Ö.'nün (48), Karapınar köyü muhtarı olan kardeşi S.Ö. (43) ve R.K. ile birlikte, Sirel'in bağ evinde bulunan motosikletini olay yerine götürerek kazaya kurban gitmiş gibi gösterdiği iddia edildi. Jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucunda 'Taksirle Ölüme Neden Olma ve Suç Delillerini Gizleme veya Değiştirme' şüphesiyle gözaltına alınan Hüseyin Ö., eşi F.Ö., muhtar S.Ö. ve R.K., Gölhisar Adliyesine sevk edildi. Mahkeme, traktörü kullanan Hüseyin Ö.'yü taksirle ölüme neden olma suçundan tutuklarken, F.Ö ve R.K. serbest bırakıldı. S.Ö. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Muhtar hakkında geçici sürekli görevden uzaklaştırma kararı

Olayla ilgili olarak gözaltına alınan ve mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Karapınar köyü muhtarı Sinan Ö. hakkında İçişleri Bakanlığı kararıyla geçici görevden uzaklaştırma kararı verildi. Muhtarlık görevine ise vekaleten aza Emrah Kara görevlendirildi. - BURDUR