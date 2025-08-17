Burdur'da Minibüs Şarampole Devrildi: 1 Yaralı

Burdur'un Gölhisar ilçesi Acıpayam karayolunda viraja hızlı giren minibüsün şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.

Kaza, saat 11.00 sıralarında Gölhisar ilçesi Yusufça beldesi Gölhisar-Acıpayam karayolunun 7'inci kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Alişan A. (58) idaresindeki 64 ACH 020 plakalı Volkswagen marka minibüs, viraja hızlı girmesi sebebiyle kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazada sürücü Alişan A. yaralandı. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı sürücü, ambulansla Gölhisar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, araçta başka yolcu bulunmadığı bildirildi. Minibüs çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı. - BURDUR