İntihara kalkıştığı günün akşamı, eşini darp ettiği için gözaltına alındı

Burdur'da çocuklarını göremediği için çatıya çıkıp intihar girişiminde bulunan genç, polisler tarafından ikna edilerek aşağıya indirildi. İfadesi alındıktan sonra serbest bırakılan genç, akşam eşini darp ettiği için gözaltına alınıp adliyeye sevk edildi.

Olay, Burdur'un Gölhisar ilçesi Pazar Mahallesi Burdur Caddesi üzerinde meydana geldi. Ali Y. (28) isimli şahıs eşinin çocuklarını kendisine göstermediği iddiasıyla çatıya çıkıp intihar girişiminde bulundu. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

YARIM SAAT BOYUNCA DİL DÖKTÜLER

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından bina önüne hava yastığı açılırken polis ekipleri çatıya çıkarak Ali Y.' yi ikna etmeye çalıştı. Vatandaşların ilgi ile izlediği olayda yaklaşık yarım saat süren konuşma sonrasında ikna edilen Ali Y. polis ekipleri nezaretinde aşağıya indirilerek ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

OTOGARDA KARŞILAŞTIĞI EŞİNİ DARBETTİ

Karakoldaki ifadesinin ardından serbest bırakılan Ali Y. akşam saatlerinde adres ve kimlik gizliliği kararı bulunan eşi ile ilçe otogarında karşılaşınca tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesiyle eşini darp eden Ali Y. polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Ali Y. Gölhisar Adliyesi'ne sevk edildi.