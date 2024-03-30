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İntihara kalkıştığı günün akşamı, eşini darp ettiği için gözaltına alındı

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Burdur'da çocuklarını göremediği için çatıya çıkıp intihar girişiminde bulunan genç, polisler tarafından ikna edilerek aşağıya indirildi. İfadesi alındıktan sonra serbest bırakılan genç, akşam eşini darp ettiği için gözaltına alınıp adliyeye sevk edildi.

Olay, Burdur'un Gölhisar ilçesi Pazar Mahallesi Burdur Caddesi üzerinde meydana geldi. Ali Y. (28) isimli şahıs eşinin çocuklarını kendisine göstermediği iddiasıyla çatıya çıkıp intihar girişiminde bulundu. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

YARIM SAAT BOYUNCA DİL DÖKTÜLER

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından bina önüne hava yastığı açılırken polis ekipleri çatıya çıkarak Ali Y.' yi ikna etmeye çalıştı. Vatandaşların ilgi ile izlediği olayda yaklaşık yarım saat süren konuşma sonrasında ikna edilen Ali Y. polis ekipleri nezaretinde aşağıya indirilerek ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

Burdur'da İntihar Girişiminde Bulunan Genç, Eşini Darp Ettiği İçin Gözaltına Alındı

OTOGARDA KARŞILAŞTIĞI EŞİNİ DARBETTİ

Karakoldaki ifadesinin ardından serbest bırakılan Ali Y. akşam saatlerinde adres ve kimlik gizliliği kararı bulunan eşi ile ilçe otogarında karşılaşınca tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesiyle eşini darp eden Ali Y. polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Ali Y. Gölhisar Adliyesi'ne sevk edildi.

Burdur'da İntihar Girişiminde Bulunan Genç, Eşini Darp Ettiği İçin Gözaltına Alındı

Burdur'da İntihar Girişiminde Bulunan Genç, Eşini Darp Ettiği İçin Gözaltına Alındı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Burdur Olaylar Aile İçi Şiddet 3.Sayfa Güncel Haberler

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Yorumlar (3)

Kemal Akman:

Kadınlara bu kadar yasalarla güvence verilirse olacağı budur. Kadınları koruma kanunu çıkalı cinayetler bu tür olaylar 40 kat arttı. Acilen kaldırılmalı bu kanun. Herkesin yuvasını yıktı.

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VATANDAŞ:

Eskiden evde tartışma olurdu en fazla bir tokat atılır sonra adam büyüklerin yanında özür dilerdi konu kapanır giderdi... Şimdi adamın kirasını verdiği eve uzaklaştırma veriliyor bu adam nerede kalacak ne yiyecek ne içecek asgari ücretli zaten bu çileyi çekiyor kadına bir tokat yüzünden bileniyor ve uzaklaştırma bitince kadınında kendi hayatınında bitimine sebep oluyor... Devlet her bir evli kadını korumak yerine boşanma aşamasına gelmiş olan ailelere ücretsiz psikolojik danışman verse emin olun herşey daha güzel olur ama işte ülkede bazı şeyler güzelleşmek yerine olumsuzlukları çekiyor

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VATANDAŞ:

Birincisi intihar edecek olan insanın psikolojisi kişi kesinlikle düşerim korkusu olmadan ayakta dolaşır nede olsa intihar edip öleceğim der... Ama buna bakıyorsun düşerim korkusu ile oturuyor bunu görünce zaten onun etmeyeceği kesin belli yani... Bırak intiharı atla hadi delikanlıysan desen bile atlamaz

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