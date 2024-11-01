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Husumetlisini eğlence mekanında 7 kurşunla öldüren zanlının ilk ifadesi ortaya çıktı

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Burdur'da husumetlisini eğlence mekanında bir kadınla sohbet ederken 7 kurşunla öldüren zanlı Ramazan U. adliyedeki ifadesi ortaya çıktı. Adliyeye sevk edilen zanlının cinayeti işleme sebebine ilişkin "Hüseyin Mete benden sürekli haraç isterdi. Daha önce de 50 bin TL aldı ama geri vermedi. Olay günü restorana geldiğinde de 'Ben bugün burada yiyeceğim içeceğim ama hesabı sen ödeyeceksin' dedi" iddiasında bulunduğu öğrenildi.

Burdur'da alkollü bir restoranda karşılaştığı husumetlisine kurşun yağdırarak öldüren ve kaçarken polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alınan zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlının ilk ifadesinde, "Hüseyin Mete benden sürekli haraç isterdi. Daha önce de 50 bin TL aldı ama geri vermedi. Olay günü restorana geldiğinde de 'Ben bugün burada yiyeceğim içeceğim ama hesabı sen ödeyeceksin' dedi" iddiasında bulunduğu öğrenildi.

Olay, saat 21.10 sıralarında Burdur merkez Sinan Mahallesi Hatip Hoca Caddesi üzerinde bulunan alkollü bir mekanda meydana geldi. İddialara göre daha önceden aralarında husumet bulunan Hüseyin Mete (42) ile Ramazan U. (35) alkollü restoranda karşılaştı. Hüseyin Mete'nin yan masasına oturan Ramazan U. bir süre sonra yanında taşıdığı silahı çıkararak Hüseyin Mete'ye 6 el ateş edip olay yerinden kaçtı. Olayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarı üzerine restorana çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptığı kontrollerde Hüseyin Mete'nin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Öte yandan kaçan şahsı yakalamak üzere çalışma başlatan polis ekipleri kısa sürede Ramazan U.'yu yakalayarak gözaltına aldı. Hüseyin Mete'nin cenazesi savcı ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından otopsi yapılmak üzere Burdur Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kaçmaya çalışırken polis tarafından yakalanarak gözaltına alınan Ramazan U. emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

"50 BİN TL ALDI AMA GERİ VERMEDİ"

Adliyeye sevk edilen Ramazan U. emniyetteki ilk ifadesinde cinayeti işleme sebebine ilişkin, "Hüseyin Mete benden sürekli haraç isterdi. Daha önce de 50 bin TL aldı ama geri vermedi. Olay günü restorana geldiğinde de 'Ben bugün burada yiyeceğim içeceğim ama hesabı sen ödeyeceksin' dedi" iddialarında bulunduğu öğrenildi.

Husumetlisini eğlence mekanında 7 kurşunla öldüren zanlının ilk ifadesi ortaya çıktı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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