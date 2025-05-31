Burdur'da Fuhuş Operasyonunda 8 Şüpheli Tutuklandı, 6 Kadın Kurtarıldı

Burdur'da Fuhuş Operasyonunda 8 Şüpheli Tutuklandı, 6 Kadın Kurtarıldı
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Burdur'un Gölhisar ilçesinde düzenlenen fuhuş operasyonunda 8 şüpheli tutuklanırken, fuhşa zorlanan 6 yabancı uyruklu kadın kurtarıldı. Operasyonda birçok dijital materyal ve silah ele geçirildi.

Burdur'da fuhuş operasyonunda 8 şüpheli tutuklandı

Fuhuşa zorlanan 6 yabancı uyruklu kadın kurtarıldı

BURDUR - Gölhisar'da düzenlenen operasyonda fuhuşa aracılık eden 8 şüpheli tutuklandı, fuhşa zorlanan 6 yabancı uyruklu kadın kurtarıldı.

Burdur'un Gölhisar ilçesinde, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen projeli çalışma kapsamında fuhuşla mücadele amacıyla Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından operasyon düzenlendi. İlçede faaliyet gösteren bir iş yerinde fuhuşa aracılık ve yer temini suçunun işlendiği tespit edilince, 27 Mayıs günü birçok adrese eş zamanlı ve planlı operasyon gerçekleştirildi.

Operasyonda suça konu birçok belge ile çok sayıda telefon ve tablet gibi dijital materyal ele geçirildi. Ayrıca bir adet pompalı tüfek, bir adet kurusıkı tabanca ve bir adet bıçak ile çok sayıda farklı kişilere ait kredi kartları bulundu. Suçtan elde edilen nakit para ve ziynet eşyalarının yanı sıra, uyuşturucu madde kullanımı için kullanılan bir aparat ile esrar olduğu değerlendirilen bir miktar uyuşturucu madde de ele geçirildi.

Operasyon kapsamında fuhuşa zorlandığı belirlenen 6 yabancı uyruklu kadın kurtarılarak gerekli işlemler için koruma altına alındı. Suça iştirak eden 10 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler hakkında "Fuhşa Teşvik, Aracılık veya Yer Temin Etme" suçu kapsamında adli işlem başlatıldı.30 Mayıs tarihinde emniyetteki işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si serbest bırakılırken, 8 şüpheli ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SERCAN KURBAN - 3.Sayfa
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