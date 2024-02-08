Burdur'da eski koca dehşeti, boşandığı eşini önce vurdu sonra bıçaklayarak öldürdü

Cezaevinden izinli çıktı boşandığı eşini öldürüp kayıplara karıştı

BURDUR - Burdur'un Çavdır ilçesinde boşandığı eşinin kaldığı otele giden eski koca tartıştığı eski eşini önce tüfekle vurdu sonra bıçaklayarak olay yerinden kaçtı. Talihsiz kadın kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, sabah saatlerinde Burdur'un Çavdır İlçesi'nde bulunan bir otelde meydana geldi. Edinilen bilgilere 14 Ocak günü T.Y. isimli eski kocasından boşanan ve ilçede bulunan bir gece kulübünde çalışan Özlem Şımarık Çavdır- Antalya karayolunda bulunan bir otelde kalmaya başladı. Özlem Şımarık'ın gece kulübünde çalışmasına karşı olan T. Y. eski eşinin kaldığı otele gelerek tartışmaya başladı. Tartışma sonrası T. Y. Özlem Şımarık'ı önce yanında getirdiği av tüfeği ile vurdu daha sonra birçok yerinden bıçaklayarak olay yerinden kaçtı. Olayda ağır yaralanan Özlem Şımarık ise çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yaptığı ihbar üzerine olay yerine gelen ambulans ile Çavdır Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hastanede tedavi altına alınan Özlem Şımarık yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olay sonrası polis ekipleri olay yerinde incelemelerde bulunurken kayıplara karışan eski koca T.Y.'yi bulmak için çalışma başlattı. Hayatını kaybeden Özlem Şımarık'ın 2 çocuk annesi olduğu, T.Y.'nin ise kasten yaralama suçundan cezaevinde olduğu ve 1 hafta önce cezaevinden izinli çıktığı öğrenildi.