Burdur'da Baba, Kaçırılan Çocuğunun Bulunması İçin Yardım İstiyor

Burdur'da yaşayan Oray Ali Ay, velayeti kendisinde olan çocuğunun 8 ay önce eski eşi tarafından kaçırıldığını iddia ederek, suç duyurusunda bulundu. Oğlunun 8 aydır okula gitmediğini söyleyen baba, çocuğunun bulunması için yardım istedi.

Bucak'ta yaşayan Oray Ali Ay, velayeti kendisinde olan 6 yaşındaki çocuğunun 8 ay önce eski eşi tarafından kaçırıldığı iddiasıyla suç duyurusunda bulundu. Oray Ali Ay, olayın ardından eski eşi ve ailesi hakkında suç duyurusunda bulunduğunu söyleyerek, oğlunun hayatından endişe ettiğini ve yetkililerden en kısa sürede oğlunun bulunması için yardım istediğini belirtti. Oğlu Mehmet Alp Ay'a 8 aydır ulaşamadığını söyleyen Ay, "Oğlum 8 ay önce maalesef annesi tarafından kaçırıldı. O günden beri ben oğlumu ne görebildim ne duyabildim ne de bir haber alabildim" şeklinde konuştu.

"Oğlumun hayatından endişe ediyorum"

8 aydır görmediği oğlunun hayatından endişe ettiğini söyleyen baba Ay, "8 aydır kayıp olan oğlum ve onu kaçıran annesinden haber alınamıyor. Oğlumun hayatından endişe ediyorum. Bu çocuğun şu an olması gereken yer ilkokul 1. sınıftır. Onun yuvası okuldur. Okuluna tek bir gün bile gidemeden kaçırdılar. Bir defasında oğlumu sokak sokak, cadde cadde, mahalle mahalle ararken eski eşimin erkek kardeşiyle karşılaştım ve tabii ki oğlumun nerede olduğunu sordum. Çocuğumu getirmek zorunda olduğunu, suç islediklerini kendisine söylediğim zaman 'Mehmet Alp olması gereken yerde, eğitimini almakta şu an' dedi bana. Benim oğlumun eğitim alması gereken tek yer Bucak ilçesinde Atatürk İlkokulu'dur. Başka bir eğitim yeri var da biz mi bilmiyoruz? Nedir onun bahsettiği, alması gereken eğitimi alıyor dediği yer neresi? Buna en güzel cevabı verecek olanlar da Türkiye Cumhuriyeti Devleti adliyesi ve kolluk güçlerinin tüm makamlarıdır" dedi.

10 Eylül 2023 tarihinden itibaren avukatları vasıtasıyla her türlü adli hukuki süreci yerine getirdiğini söyleyen baba, şu ana kadar bir sonuç alamadığını dile getirdi.

Avukat Dalgar: "Bunlar devleti ve devlet kurumlarını hiçe sayıyor"

Mehmet Alp'in ilkokul çağına geldiğinde babasına verilmesi gerektiği halde annenin çocuğu kaçırdığını ifade eden Oray Ali Ay'ın avukatı Hatice Dalgar, "Müvekkilimiz Oray Bey ve eşi arasında geçimsizlik nedeniyle boşanma oldu. Boşanma neticesinde çocuklarından Hakan'ın yaşı büyük olduğu ve kendi isteği nedeniyle velayeti babaya verildi. Küçük çocuğun ise yaşının küçük olması nedeniyle velayeti anneye verildi. Anneye verildikten birkaç yıl sonra anaokul çağına gelince annesi tarafından Mehmet Alp anaokuluna gönderilmedi. Tabii babası bu durumdan rahatsız olunca görüş günlerinde çocuğun okula alışması, öğretmenine alışması, arkadaşlarından uzak olmaması için ara ara götürmüş. Daha sonrasında çocuk ilkokul çağına geldiğinde bize gelerek eşinin çocuğunu anaokuluna göndermediğini, büyük ihtimalle ilkokula da göndermeyeceğini belirtti. Bunu zaten biz açıkça bilirkişi raporlarında da görebildik. Daha sonrasında müvekkilimiz için velayetin değiştirilmesi davası açtık. 2023 yılı ağustos ayında davayı açtıktan sonra okulların açılmasından bir hafta önce çocuğun geçici velayetini babasına aldık. Fakat okulların açılmasından bir gün önce anne çocuğu kaçırıp gitti. Annenin çocuğu kaçırma sebebi de okula gitmesini engellemek" dedi.

Çaresiz baba, oğlunun bir an önce bulunup kendisine teslim edilmesini istiyor. - BURDUR