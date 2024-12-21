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Burdur'da Alkollü Sürücü Kaza Yaptı: 1 Yaralı

Burdur'da Alkollü Sürücü Kaza Yaptı: 1 Yaralı
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Burdur'un Gölhisar ilçesinde alkollü bir sürücünün kullandığı otomobil, refüje ve önündeki araca çarparak kaza yaptı. Olayda bir kişi yaralandı.

Burdur'un Gölhisar ilçesinde alkollü sürücünün kullandığı otomobil, önce refüje ardından önündeki otomobile çarptı. 1 kişinin yaralandığı kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 07.00 sıralarında Konak Mahallesi Oto Sanayi Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Mehmet Akif Ersoy Caddesi üzerinden Yusufça istikametine seyir halinde olan Mehmet F.Ö. (22) idaresindeki 20 AIP 384 plakalı Volkswagen marka otomobil, Sanayi kavşağına geldiğinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak önce refüje ardından önünde seyreden İsmet A. (52) idaresindeki 15 AAE 838 plakalı Opel marka otomobile vurup yol kenarında bulunan aydınlatma direğine çarptı. Opel marka otomobil ise çarpmanın etkisiyle savruldu. Kazada 15 AAE 838 plakalı otomobilde yolcu olarak bulunan Fidan İ. (47) yaralandı.

Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Fidan İ. ambulans ile Gölhisar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Öte yandan 1.12 promil olduğu tespit edilen Mehmet F.Ö. ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürülürken, "taksirle yaralama ve trafik güvenliğini tehlikeye sokma" suçlarından hakkında işlem yapıldığı öğrenildi. Kazaya karışan araçlar çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı. - BURDUR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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