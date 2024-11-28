Küçük çocuk, yatağında annesi tarafından ölü bulundu

Burdur'da yabancı uyruklu ailenin 1.5 yaşındaki kızı Fatma Nur Halaf annesi tarafından ölü bulundu. Fatma Nur Halaf'ın kalp ve diyaliz hastası olduğu öğrenildi.

KÜÇÜK KIZ YATAĞINDA ÖLÜ BULUNDU

Olay, saat 12.00 sıralarında Burdur merkez Recep Mahallesi Bekar Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre müstakil bir evde yaşayan yabancı uyruklu anne, kızı 1.5 yaşındaki Fatma Nur Halaf'ı yatağında hareketsiz bir şekilde görünce durumu eşi inşaat ustası Ahmet El Halaf'a ve 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

KALP HASTASIYMIŞ

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde küçük kızın hayatını kaybettiğini belirledi. Eve gelen Adli tabip tarafından yapılan kontrollerde ise küçük kızın ölümünde şüpheli bir durum olmadığının anlaşılması üzerine Halaf'ın cenazesi morga kaldırıldı. 1.5 yaşında ki Fatma Nur Halaf'ın kalp ve diyaliz hastası olduğu ve gün içinde toprağa verileceği öğrenildi.