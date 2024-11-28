Üye Girişi
Haberler
Netanyahu'dan orduya Orta Doğu'yu cehenneme çevirecek talimat: Yoğun savaşa hazırlanın

Netanyahu'dan orduya Orta Doğu'yu cehenneme çevirecek talimat

 Bakan Tunç'tan İmralı-DEM görüşmesi açıklaması: Henüz netleşmedi

DEM Parti, İmralı'ya ne zaman gidiyor? Bakan Tunç'tan açıklama var

 Suriye'de patlak veren savaşta muhaliflerin ilerleyişi sürüyor

Yanı başımızda patlak veren savaşta son durumu en iyi anlatan görüntü
Villası için ağaçların kesildiği iddia edilmişti! Yücel Arzen'in Suavi için seçtiği şarkı çok manidar

Yücel Arzen'in Suavi için seçtiği şarkı çok manidar

Küçük çocuk, yatağında annesi tarafından ölü bulundu

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Burdur'da, yabancı uyruklu bir ailenin 1.5 yaşındaki kızı Fatma Nur Halaf, annesi tarafından yatağında hareketsiz bulundu. Küçük kızın kalp ve diyaliz hastası olduğu belirtildi. Olayın ardından yapılan incelemelerde şüpheli bir durum tespit edilmedi.

Burdur'da yabancı uyruklu ailenin 1.5 yaşındaki kızı Fatma Nur Halaf annesi tarafından ölü bulundu. Fatma Nur Halaf'ın kalp ve diyaliz hastası olduğu öğrenildi.

KÜÇÜK KIZ YATAĞINDA ÖLÜ BULUNDU

Olay, saat 12.00 sıralarında Burdur merkez Recep Mahallesi Bekar Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre müstakil bir evde yaşayan yabancı uyruklu anne, kızı 1.5 yaşındaki Fatma Nur Halaf'ı yatağında hareketsiz bir şekilde görünce durumu eşi inşaat ustası Ahmet El Halaf'a ve 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

KALP HASTASIYMIŞ

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde küçük kızın hayatını kaybettiğini belirledi. Eve gelen Adli tabip tarafından yapılan kontrollerde ise küçük kızın ölümünde şüpheli bir durum olmadığının anlaşılması üzerine Halaf'ın cenazesi morga kaldırıldı. 1.5 yaşında ki Fatma Nur Halaf'ın kalp ve diyaliz hastası olduğu ve gün içinde toprağa verileceği öğrenildi.

Küçük çocuk, yatağında annesi tarafından ölü bulundu
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

İntihar eden kadının acı sonu
img

O sözler Cübbeli'ye mi?
img

Dilan Polat'tan milyonluk kamu zararına akla ziyan savunma
500

Yorumlar (3)

Haber YorumlarıMuratklctr:

Allah rahmet eylesin. Ailesine sabırlar diliyorum

Yorum Beğen24
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıYıldırım YILDIZ:

Rabbim erken almış , çekmesin kulum demiş .

Yorum Beğen3
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Beşiktaş Maccabi Tel Aviv maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) Beşiktaş Maccabi Tel Aviv geniş özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? AZ Alkmaar Galatasaray maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) AZ Alkmaar GS geniş özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? Slavia Prag Fenerbahçe 11'i! Fenerbahçe'nin Slavia Prag maçı 11'i belli oldu mu, ilk 11'de kimler var? UEFA Avrupa Ligi puan durumu ne, GÜNCEL SIRALAMA! Slavia Prag Fenerbahçe CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Slavia Prag FB maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? TRT 1 canlı maç izle! SLAVİA PRAG FENERBAHÇE MAÇI CANLI izle! TRT 1 HD şifresiz kesintisiz donmadan canlı yayın izleme linki Beşiktaş Maccabi Tel Aviv maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SONUCU! Beşiktaş Maccabi Tel Aviv golleri kim attı, canlı maç anlatımı! AZ Alkmaar Galatasaray maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SONUCU! AZ Alkmaar Galatasaray golleri kim attı, canlı maç anlatımı! Yeni infaz düzenlemesi çıktı mı, ne zaman çıkacak? UEFA ülke puanı GÜNCEL SIRALAMA!
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.