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Burdur-Antalya Karayolu'nda Hafif Ticari Araç Yanarak Kullanılamaz Hale Geldi

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Burdur-Antalya Karayolu'nda seyir halindeki hafif ticari araçta çıkan yangında itfaiyenin tüm müdahalesine rağmen araç tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Yangın, Burdur-Antalya Karayolu Çeltikçibeli rampasında meydana geldi. Olay yerine itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi ve yangın söndürüldü.

Burdur- Antalya Karayolu'nda seyir halindeki hafif ticari araçta çıkan yangında itfaiyenin tüm müdahalesine rağmen araç tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

Yangın saat 22.00 sıralarında Burdur-Antalya Karayolu Çeltikçibeli rampasında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre yolda seyir halinde olan Mehmet Ç. idaresindeki 32 ABN 660 plakalı hafif ticari otomobil bir anda yanmaya başladı. Alevleri gören sürücü araçtan inerek 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine Burdur ve Çeltikçi İtfaiyesi, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu yangın söndürülürken araç tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. - BURDUR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Çeltikçi Jandarma İtfaiye Antalya Burdur 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

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