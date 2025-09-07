Burdur-Antalya Kara Yolunda Otomobil Yangını
Burdur-Antalya kara yolunda seyir halindeki bir otomobil bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti, ancak otomobil kullanılmaz hale geldi. Yaralanan kimse olmadı.
Olay, Burdur - Antalya kara yolu Kızılkaya Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, otomobil seyir halindeyken bilinmeyen bir sebepten yanmaya başladı. Sürücü otomobili durdurarak inerken ihbar üzerine adrese itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Jandarma ekipleri tarafından çevrede güvenlik önemi alındı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından yangın söndürüldü. Otomobil yangın sebebiyle kullanılmaz hale gelirken olayda yaralanan kimse olmadı. - BURDUR
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa