Burdur-Antalya Kara Yolunda Otomobil Yangını

Burdur- Antalya kara yolunda otomobilde çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ederken, araç kullanılmaz hale geldi.

Olay, Burdur - Antalya kara yolu Kızılkaya Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, otomobil seyir halindeyken bilinmeyen bir sebepten yanmaya başladı. Sürücü otomobili durdurarak inerken ihbar üzerine adrese itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Jandarma ekipleri tarafından çevrede güvenlik önemi alındı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından yangın söndürüldü. Otomobil yangın sebebiyle kullanılmaz hale gelirken olayda yaralanan kimse olmadı. - BURDUR