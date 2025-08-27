Burcu Kara'dan Atatürk Orman Çiftliği tepkisi: Atatürk'ün vasiyetine aykırıdır

Ünlü oyuncu Burcu Kara, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Atatürk Orman Çiftliği arazilerinin ABD'ye satıldığı iddialarına sert tepki gösterdi. Sanatçı, "Atatürk'ün şartlı bağışıdır ve vasiyetine aykırıdır!" sözleriyle hayranlarından büyük destek topladı.

Atatürk'ün bizzat kurduğu ve yıllardır Ankara'nın simgelerinden biri olan Atatürk Orman Çiftliği'nin geleceği uzun süredir tartışma konusu. Çiftliğin bir bölümünün yabancılara satıldığı yönündeki iddialar sosyal medyada geniş yankı bulurken, pek çok sanatçı ve vatandaş bu karara karşı sesini yükseltti. Bu tepkilerden biri de başarılı oyuncu Burcu Kara'dan geldi.

Resmî X (Twitter) hesabından açıklama yapan Kara, "Atatürk Orman Çiftliği sadece bir arazi değil, Cumhuriyet'in simgesidir. Bizlere emanet edilen bu değerlerin, yabancılara satılmasını kabul edemem. Tarihimize, kültürümüze ve Atatürk'ün vizyonuna sahip çıkmalıyız" ifadelerini kullandı.

Burcu Kara'nın paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı. Kullanıcıların büyük bir bölümü oyuncuya destek verirken, "Sesimize ses oldun, teşekkürler", "Bu topraklar bizimdir, satılamaz" şeklinde yorumlar yapıldı.

Atatürk Orman Çiftliği, yıllar boyunca hem tarım üretiminde hem de toplumsal hafızada önemli bir yere sahip oldu. Çocukluğunda bu alanda vakit geçirdiğini söyleyen birçok vatandaş, buranın satılmasının bir "kültürel kayıp" olacağını savunuyor.

Kamuoyunda büyüyen tepkilerin ardından gözler yetkililerin yapacağı açıklamaya çevrilirken, Burcu Kara gibi sanatçıların duyarlılığı bu tartışmanın daha da geniş kitlelere ulaşmasını sağladı.