Bulgaristan Genel Seçimleri İçin Çifte Vatandaşlar Oy Kullanıyor

Bulgaristan'da yapılan genel seçim için Türkiye'de yaşayan çifte vatandaşlar oy kullanma işlemlerine başladı.

Bulgaristan'daki genel seçim için Türkiye'de yaşayan çifte vatandaşlar oy kullanma işlemine 07.00 itibarıyla başladı. Kırklareli'nde de Türkiye Odalar ve Borsa Birliği Anadolu Lisesi'nde sandık kuruldu. Kırklareli'nde yaşayan çifte vatandaşlar sabahın erken saatinde sandık başına geldi.

Çifte vatandaşları sandığa davet eden Balkan Türkleri Göçmenler Dayanışma Derneği Başkanı Erol Ateş, "Bugün Bulgaristan Parlamento seçimleri tekrarlanıyor. 7'nci defa gidiyoruz, oyumuzu kullandık. Şimdiden hayırlı olmasını temenni ediyoruz. Çifte vatandaşlarımızın gün içinde oy kullanmasını bekliyoruz" dedi.

Öte yandan seçimler için Kırklareli'nde 7 sandık kuruldu. Oy verme işlemleri 20.00'de sona erecek. - KIRKLARELİ