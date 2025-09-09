Haberler

Bulgaristan'dan Gelen Araç, Motor Arızası Nedeniyle Ateşe Verildi

Güncelleme:
İzmit'te Bulgaristan plakalı aracının motor arızası nedeniyle geri dönmek isteyen sürücü, gümrüğün aracı kabul etmemesi üzerine aracını ateşe verdi. Olay sonrası itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

Bulgaristan'dan aldığı araç ile Türkiye'ye gelen şahıs, motor arızası üzerine geri dönmek istedi. Ancak Bulgar gümrüğü yürür vaziyette olmayan aracı kabul etmeyince vatandaş ateşe verdi. Alev alev yanan otomobili itfaiye ekipleri söndürdü.

Olay, akşam saatlerinde İzmit ilçesi Alikahya bölgesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Bulgaristan plakalı aracıyla Türkiye'ye giriş yapan şahıs, aracı motor arızası verince geri götürmek istedi. Ancak Bulgaristan gümrük yetkilileri, hareket kabiliyeti olmayan aracı geri kabul etmedi. Bunun üzerine şahıs, aracını Alikahya mevkiinde bulunan boş alana götürdü. Sürücü, aracını üzerine benzin dökerek ateşe verdi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri kısa sürede alevlere müdahale ederek yangını söndürdü

Aracını yakan şahıs, ifadesinde yaşadığı duruma sinirlendiğini ve bu yüzden yakma kararı aldığını iddia etti. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
