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Bugüne kadar ki tüm tartışmaları unutun: Homo Sapiens gibisin, kuyruğunu pantolonundan çıkartırım

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Ankara'da henüz bilinmeyen nedenle tartışan iki şahıs arasında yaşanan diyalog sosyal medyada gündem oldu. Özellikle taraflardan birinin söylediği sözler akıllara durgunluk verdi.

Ankara'da EGO otobüsünde yaşanan tartışmaya ilişkin bir vatandaşın cep telefonu kamerasına kaydettiği görüntüler kısa sürede sosyal medyada yayıldı. Taraflarda birinin tartışma anında söylediği sözler bugüne kadar ki tüm tartışmaları unutturdu.

"HOMO SAPİENS GİBİSİN, SENİ NEANDERTAL SENİ"

Çok sayıda yorum alan tartışmada şu ifadeler geçti:

Bu kadar insanı mağdur edersen karakola çekerim bu arabayı. Burası senin babanın köyün değil kamu alanı. Sopayı görünce tamam oldu tabi. İnsanlara koyun muamelesi yapamazsın. Kendin hayvanken insanlara hayvan muamelesi yapamazsın. Homo Sapiens gibi aramızda geziyorsun. Seni Neandertal seni. Senin kuyruğunu pantolonundan çıkartırım. Maymun seni. Tamam tabi. Yalakalık yapana da söyle sıra ona geliyor.

Sosya medyadaki tartışma görüntülerine yapılan yorumlardan bazıları şöyle oldu:

  • "Adam kültürüyle dövüyor"
  • "Kuzey ülkelerinde görülecek bir tartışma şekli"
  • "Entelektüel bir tartışma görmeyeli çok olmuştu"
  • "Gayet bilimsel bir tartışma olmuş"
  • "Hakaret ve küfürlerin kalitesinin artması güzel. Cinsiyetsiz küfür arayanlara amme hizmeti resmen"
  • "Okumuş adamın hakaretleri de bir başka oluyor"
Bugüne kadar ki tüm tartışmaları unutun: Homo Sapiens gibisin, kuyruğunu pantolonundan çıkartırım
Kaynak: Haberler.com / Rabia Dalkılıç - 3.Sayfa
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıNediyonDegisik:

SENİ NEANDERTAL SENİ. Sey geldi aklma adamin biri kebap yerken kadinin birseyler soylemesine aldiris etmeyen adam gibi :D

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