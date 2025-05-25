Bucak'ta Sosyal Medya Kavgasında İki Genç Kız Bıçaklandı

Bucak'ta Sosyal Medya Kavgasında İki Genç Kız Bıçaklandı
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Burdur'un Bucak ilçesinde, sosyal medya yüzünden çıkan kavgayı ayırmaya çalışan iki genç kız bıçaklandı. Olayda birinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Burdur'un Bucak ilçesinde liseli iki kız arasında sosyal medya yüzünden çıkan kavgayı ayırmaya çalışan 2 genç kız bıçaklandı. Kızlardan birinin hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.

Olay, saat 16.40 sıralarında Bucak ilçesi Yeni Mahalle Yaşam Parkı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, A.S. (18) erkek arkadaşının sosyal medya üzerinden eklenmesi nedeniyle İ.K. (18) adlı kız ile parkta tartışmaya başladı. Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesinin ardından parkta bulunan B.V.D. (18) ve A.C.C. (16), tarafları ayırmak için araya girdi. Ancak A.S., yanında bulunan bıçakla B.V.D.'yi karın ve boyun bölgesinden, A.C.C.'yi ise kaşından bıçaklayarak yaraladı. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkez'ine ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulansla Bucak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Şüpheli A.S. polis ekipleri tarafından suç aleti ile yakalanarak gözaltına alınırken, hastanede tedavi altına alınan B.V.D.'nin hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

Olayla ilgili tahkikat sürüyor. - BURDUR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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