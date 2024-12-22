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Bucak'ta Samanlık Yangını: 80 Balya Kül Oldu

Bucak'ta Samanlık Yangını: 80 Balya Kül Oldu
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Burdur'un Bucak ilçesinde çıkan bir yangında 80 adet büyük saman balyası yanarak kül oldu. Yangın, Kahveler mevkiindeki bir evin samanlığında meydana geldi ve itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı.

Burdur'un Bucak ilçesinde çıkan yangında 80 adet büyük balya yanarak kül oldu.

Yangın, saat 15.00 sıralarında Burdur'un Bucak ilçesi Karapınar Köyü'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Kahveler mevkiinde bulunan bir evin samanlığında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını fark edenlerin 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Bölgeye gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürülürken 80 adet saman balyası kül oldu. - BURDUR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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