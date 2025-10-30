Haberler

Bucak'ta Motosiklet Kazasında Kahramanlık Örneği

Güncelleme:
Burdur'un Bucak ilçesinde bir otomobilin çarptığı motosikletin sürücüsü, alevlerden buradan otomobil sürücüsü Burak Pekşen tarafından kurtarıldı. Motosiklet sürücüsü hastaneye kaldırıldı, durumu iyi.

Burdur'un Bucak ilçesinde otomobille çarpışarak yanmaya başlayan motosikletin sürücüsünü alevlerden uzaklaştıran otomobil sürücüsü o anları anlattı. Motosiklet sürücüsüne hayati müdahalede bulunan Burak Pekşen, "Bu aslında bir kahramanlık değil insanlık görevidir" dedi.

Kaza, Salı günü gece saatlerinde Kahveler mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Burak Pekşen idaresindeki 07 BRK 015 plakalı otomobille aynı yönde ilerleyen ve M.A.T. idaresindeki 07 CDG 180 plakalı motosiklet çarpıştı. Kazada savrulan motosiklet, park halindeki araçlara çarparak alev aldı. Motosikletin yanında bulunan sürücü ise yanmaktan son anda otomobil sürücüsü Pekşen sayesinde kurtarıldı. İhbar üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Adrese gelen itfaiye ekipleri tarafından yangın söndürülürken motosiklet sürücüsü sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Bucak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı, durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Alevlerin içinden çekip aldı

Olay anı ise çevrede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasına ve bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde motosikletin otomobile çarptıktan sonra yol kenarına savrulması, bir anda alev alması. Ardından da çarptığı otomobilin sürücüsünün koşarak motosiklet sürücüsünü alevlerin olduğu bölgeden uzaklaştırması yer aldı.

"Alevlerin içinde kaldığını görünce hemen onu alevlerin içinden çektim"

Bucakta kafe işleten ve olayın yaşandığı günde kafesinden çıkarak evine gittiğini ifade eden Burak Pekşen, "Evime döneceğim kavşakta yavaşladım ve sağ sinyalimi vermiştim. Ben daha dönemeden sağdan motosikletli bir kardeşimiz geldi. Sonrasında da bana çarptı zaten. O sırada da zaten şok oldum. Motosikletin de uçtuğunu görünce de hemen 112'yi aramaya çalışırken motosiklete doğru gidiyordum. Bu sırada da motosiklet bir anda alev aldı. Motosiklet sürücüsünün alevlerin içinde kaldığını görünce hemen onu alevlerin içinden çektim. O sırada motosikletin çarptığı başka bir araçta altından benzin döküldüğü için alev almaya başlamıştı. Kardeşimizi kurtardıktan sonra hemen araba giderek su aldım. Çevredeki vatandaşlar da 112'yi arayarak ihbarda bulundu. Hemen itfaiye ve sağlık ekipleri geldi. Çok şükür hastanede kardeşimiz hayati tehlikeyi atlattı. Hakkımda yapılan haberleri de gördüm. Gurur da duydum. Bu aslında bir kahramanlık değil insanlık görevidir. Herkesin yapması gerekeni yaptım. Kim olsa da aynısını yapardı" dedi. - BURDUR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
