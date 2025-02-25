YÖK'ten İmamoğlu'nun başını ağrıtacak diploma raporu

İmamoğlu'nun başını ağrıtacak diploma raporu
Araç muayene istasyonlarında bazı hizmetler ücretsiz olacak

Araç muayene istasyonlarında bazı hizmetler ücretsiz olacak
CHP'li vekil: Listeye ulaştık, en çok ithal hayvan verilen şirket Köfteci Yusuf

"Listeye ulaştık" diyen CHP'li vekilden olay Köfteci Yusuf iddiası
Hacı Sabancı'nın babalık davasında mahkeme son sözü söyledi

Hacı Sabancı'nın babalık davasında mahkeme son sözü söyledi

Bucak'ta Mobilya Atölyesinde Patlama: 1 Ağır Yaralı

Bucak'ta Mobilya Atölyesinde Patlama: 1 Ağır Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Burdur'un Bucak ilçesindeki bir mobilya atölyesinde sobanın üzerine tiner dökülmesi sonucu patlama meydana geldi. Olayda bir kişi ağır yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

Burdur'un Bucak ilçesinde, sanayi sitesindeki bir mobilya atölyesinde meydana gelen olayda, sobanın üzerine tiner dökülmesi sonucu patlama gerçekleşti. Patlama sonucunda 1 kişi ağır yaralandı.

Olay, saat 13.35 sıralarında Bucak ilçesi Oğuzhan Sanayi Sitesi'nde bulunan mobilya atölyesinde yaşandı. İddiaya göre, atölye personeli İbrahim S. Ç., ısınmak amacıyla kullanılan sobanın içine tiner döktü. Dökülen tinerin ardından meydana gelen alevler, İbrahim S. Ç.'nin vücuduna sıçrayarak ağır yaralanmasına neden oldu.

Çevredekilerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından İbrahim S. Ç., ambulansla Bucak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Vücudunda yanıklar oluşan İbrahim S. Ç.'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - BURDUR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

Türk hayranından Wanda Nara'yı dumura uğratan öpücük
img

91 yaşındaki adamdan eşine kahreden sözler: Hayatımı mahvettin
img

28 Şubat'ta ne olacak? Simpsonlar'ın işaret ettiği tarih geldi çattı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Derbi bitti ama gerilim tavan! Athena Gökhan'dan, Şahan Gökbakar'a yanıt

Athena Gökhan'dan Şahan'a bomba yanıt
14 yaşındaki ehliyetsiz sürücü bankta oturan kadını ezdi

Başına geleceklerden habersiz! 10 saniye sonra dehşeti yaşadı
Cebinizde bu paralardan varsa yaşadınız! Tanesi 456 TL'den alıcı buluyor

Cebinizde bu paralardan varsa yaşadınız
Derbiyi yöneten Sloven hakem Vincic'in kazancı belli oldu

İşte 90 dakikada kazandığı para
Osimhen'den Okan Buruk'u zora sokacak Vincic sözleri

Osimhen'den Okan Buruk'u zora sokacak Vincic sözleri
28 Şubat'ta ne olacak? Simpsonlar'ın işaret ettiği 'kıyamet' tarihi geldi

28 Şubat'ta ne olacak? Simpsonlar'ın işaret ettiği tarih geldi çattı

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.