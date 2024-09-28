Bucak'ta Kaynak Yangını: 250 Balya Saman Kül Oldu

Burdur'un Bucak ilçesinde kaynak makinesinden çıkan kıvılcımların samanlığa sıçraması sonucu çıkan yangında 250 balya saman kül oldu.

Yangın Burdur'un Bucak ilçesi Kuşbaba köyünde meydan geldi. Edinilen bilgilere göre bir evin bahçesinde kaynak yapıldığı esnada makineden çıkan kıvılcımlar samanların bulunduğu alana sıçrayarak yangın çıkardı. Yangını kendi çabaları ile söndüremeyen vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu yangın söndürülürken 250 adet saman balyası yanarak kül oldu. - BURDUR