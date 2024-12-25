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Bucak'ta Heyelan Riski Nedeniyle Yol Ulaşıma Kapandı

Bucak'ta Heyelan Riski Nedeniyle Yol Ulaşıma Kapandı
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Burdur'un Bucak ilçesinde yoğun yağışlar sonrası heyelan riski nedeniyle Pamucak-Sarıdere yolu geçici olarak trafiğe kapatıldı. Kaymakamlık, vatandaşların alternatif yolları kullanmasını tavsiye etti.

Burdur'un Bucak ilçesinde yoğun yağışların ardından heyelan riski nedeniyle Pamucak-Sarıdere yolu geçici olarak ulaşıma kapatıldı. Kaymakamlık, vatandaşların alternatif yolları kullanmasını tavsiye etti.

Burdur'un Bucak ilçesine bağlı Pamucak bölgesinde etkili olan yoğun yağışlar, Sarıdere yolu güzergahında heyelan riski oluşturdu. Riskin artması üzerine, Bucak Kaymakamlığı tarafından alınan kararla yol geçici olarak trafiğe kapatıldı.

Bucak Kaymakamlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, "İlçemize bağlı Pamucak bölgesi Sarıdere yolu güzergahı yoğun yağışlar nedeniyle heyelan riski oluşturmaktadır. Bu sebeple Pamucak Sarıdere yolu geçici olarak ulaşıma kapatılmıştır. Vatandaşlarımızın can ve mal güvenliği açısından alternatif yolları kullanması önemle rica olunur" denildi. - BURDUR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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