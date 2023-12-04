Üye Girişi
Haberler

Bucak'ta 2 otomobil ve 1 tırın çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı

Son Güncelleme:
Abone Ol

Burdur'un Bucak ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 otomobil ve 1 tır çarpıştı, 1 kişi yaralandı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Burdur'un Bucak ilçesinde, 2 otomobil ve 1 tırın çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, saat 08.00 sıralarında Bucak ilçesi Antalya Isparta karayolu Karacaören mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Aytekin Ç.(62) idaresindeki 54 AIS 009 plakalı otomobil, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda Ataol K.(25) idaresindeki 44 FV 979 plakalı otomobil ve İbrahim Mücahit D.(26) idaresindeki 07 ATZ 609 plakalı tır ile çarpıştı. Kazada Ataol K. yaralandı. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezine yaptığı ihbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekiplerin müdahalesi ile araçtan çıkarılan Ataol K., sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulans ile Bucak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ataol K.'nın durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - BURDUR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Karacaören Antalya Burdur 3. Sayfa Otomobil Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Fenerbahçe-Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta? Fenerbahçe-Sivasspor hangi kanalda, şifresiz mi? Naci Görür İstanbul depremi açıklaması nedir? 4 Aralık Naci Görür İstanbul depremi için ne dedi? Bursa hangi fay hattında? Bursa'da aktif kaç fay hattı var, nereden geçiyor? Marmara fay hattı Bursa'dan geçiyor mu? Bursa'da okullar tatil mi? Bursa Valiliği deprem açıklaması! Deprem dolayı okullar tatil mi? Lütfi Doğan kimdir, öldü mü? Eski Diyanet İşleri Başkanı Lütfi Doğan neden öldü? İos deprem uyarı sistemi var mı? iPhone deprem bildirimi nasıl açılır? AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ SINAV TARİHLERİ 2023-2024 | AÖL sınavları ne zaman, online mı olacak? Güncel AÖL sınav takvimi! ANDROID DEPREM UYARI SİSTEMİ NEDİR, NASIL ÇALIŞIYOR? Deprem uyarı sistemi nasıl ayarlanır? Android deprem uyarı sistemi nasıl kullanılır? Çerkezköy Deprem Son Dakika! Çerkezköy'de deprem mi oldu, kaç şiddetinde? 4 Aralık Çerkezköy'de nerede deprem oldu? İzmit deprem mi oldu? SON DAKİKA! Kocaeli kaç şiddetinde deprem oldu? BURSA'DA DEPREM SON DAKİKA! Bursa'da deprem mi oldu, kaç şiddetinde? 4 Aralık Bursa'da nerede deprem oldu? Yalova deprem mi oldu? SON DAKİKA! 4 Aralık Yalova kaç şiddetinde deprem oldu? Balıkesir'de deprem mi oldu, kaç şiddetinde? 4 Aralık Balıkesir'de nerede deprem oldu? İstanbul'da nerede deprem oldu? 4 Aralık İstanbul'da deprem mi oldu, kaç şiddetinde? İstanbul deprem mi oldu? SON DAKİKA! İstanbul kaç şiddetinde deprem oldu?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title